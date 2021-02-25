Красногорск, , 21:34 — REGNUM В Подмосковье планируется до конца 2021 года выполнить план по вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

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"В день мы делаем 10−12 тысяч прививок. Это удобно и добровольно, мы никого не принуждаем», — заявил Воробьев.

Глава региона отметил, что по состоянию на 25 февраля в регионе от коронавируса привились 246 640 человек. Всего в области планируется вакцинировать от 3 до 3,5 млн человек. Реализовать поставленную задачу власти намерены в течение десяти месяцев.

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