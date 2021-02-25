Москва, , 21:20 — REGNUM Предложенная правительством РФ программа льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0 останется не замеченной бизнесом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Давайте посчитаем на пальцах те лимиты, которые выделяются в рамках программы. Ее размер составляет 7,7 млрд рублей, и программа коснется 75 тысяч предпринимателей. Много это или мало? В России 2,38 млн юридических лиц и 3,31 млн ИП. Правительство считает, что только 1,3% предпринимателей нуждаются в помощи и достойны этой помощи?» — сказал Манкевич.

Глава РАСПП напомнил, что от пандемии коронавируса в России серьезно пострадали 10−20% от всех предпринимателей. При этом уполномоченный по делам предпринимателей в РФ Борис Титов предупредил, что каждый десятый бизнес в РФ может закрыться.

«Однако, в таком случае, может быть, 1,3% избранных бизнесменов получат достойную поддержку? Делим одну цифру на другую и получаем 102,67 тысячи рублей льготного кредита на бизнес. Любой, кто занимался бизнесом, сам скажет, что такое 102,67 тысячи, насколько это много, как много зарплат можно выдать на эту сумму. Причем их надо будет возвращать. То есть реальная субсидия — это разница между рыночной ставкой для МСП в районе 15−20% и льготной ставкой в 3%, то есть 14−15 тысяч рублей. Получается, что бизнес просто не заметит эту программу», — заявил Манкевич.

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