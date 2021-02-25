Анкара, 25 февраля 2021, 21:17 — REGNUM Турция осуществляет подготовку к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил 25 февраля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
«В Турции идёт подготовка к производству вакцины «Спутник V», — цитирует его слова агентство RT.
По его словам, сейчас ведутся токсикологические исследования российской вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Белоруссии, Ирана и Турции.
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