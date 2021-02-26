Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Дженнифер Грэнхолм на должность главы американского минэнерго, сообщает 25 февраля пресс-служба законодательного органа.

Грэнхолм стала второй женщиной на посту министра энергетики в истории США. Эксперты утверждают, что она поможет президенту Джо Байдену реализовать план по переходу на возобновляемые источники энергии. Ранее Грэнхолм уже высказывалась за принятие мер в США с целью снижения выбросов углекислого газа.

Отметим, что Грэнхолм дважды пыталась занять упомянутую должность. До этого ее поддерживал Эрнест Монис, являющийся главой минэнерго США при экс-президенте Бараке Обаме.

Напомним, что первой женщиной на посту министра энергетики США была Хейзел О’Лири, работавшая при экс-президенте Билле Клинтоне.