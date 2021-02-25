Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Пентагон заказал для ВВС и ВМС США крупную партию новых противокорабельных ракет авиационного базирования (ПКР) большой дальности AGM-158C в рамках программы LRASM, Long Range Anti-Ship Missiles, сообщает Naval News.

Контракт подписан между военным ведомством и компанией Lockheed Martin.

Новый контракт на сумму $414 млн уже признан самым крупным за все время существования программы LRASM. Lockheed Martin должна поставить Пентагону ракеты воздушного базирования для палубных истребителей F/A-18E/F и стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Количество заказанных ракет не раскрывается.

Напомним, первую партию из 23 противокорабельных ракет AGM-158C ВВС США заказали в 2017 году.

Ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile — противокорабельная ракета большого радиуса действия) несет боевой заряд массой 450 кг и может поражать цели на расстоянии до 930 км на дозвуковой скорости.

Новые ракеты имеют специальную форму и покрытие, снижающие их радиолокационную заметность, и систему самостоятельного обнаружения и идентификации целей в заданном квадрате.

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