Пекин, , 21:00 — REGNUM Состоялся телефонный разговор лидеров КНР и Франции — председателя Си Цзиньпина и президента Эммануэля Макрона. Об этом 25 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, в ходе состоявшихся контактов поднимались вопросы, составляющие взаимную заинтересованность.

Сферы взаимодействия, предложенные китайским лидером, включают энергетику, авиацию, производство сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также поиск новых форм сотрудничества. Си Цзиньпин, по-видимому в свете последних событий в американо-европейских отношениях, призвал собеседника учитывать коренные интересы и озабоченности друг друга. Французский президент, в свою очередь, согласился с тем, что двум странам необходимо укреплять взаимное доверие, претворять в жизнь двусторонние соглашения.