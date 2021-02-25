Хайкоу, Китай, , 20:58 — REGNUM В Китае анонсирован очный формат проведения очередного, ежегодного заседания Боаоского азиатского форума, который традиционно проходит в Хайкоу, административном центре южной островной провинции Хайнань, состоится в апреле преимущественно в очном формате. Однако некоторые заседания и секции пройдут в онлайн-режиме из-за сохраняющихся ограничений. Об этом 15 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную из секретариата форума.

Объявлено, что центральным вопросом совещания является строительство «Пояса и пути», а также его роль в придании нового импульса мировому развитию и вопросам справедливого и многостороннего глобального управления в постэпидемическую эпоху.

Боаоский форум, учрежденный в 2001 году в качестве международной НПО, ставит своей целью помощь азиатским странам в интеграционных процессах и достижении целей их развития. За всю историю форум был отменен только один раз — в 2020 году, произошло это из-за пандемии коронавируса.