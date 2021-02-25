Подгорица, , 20:58 — REGNUM В Черногорию прибыло 5000 доз вакцины Sputnik V из России, сообщило правительство Черногории. В ближайшее время ожидается прибытие и 30 000 доз вакцины Sinopharm из Китая.

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Что касается российской вакцины, 5 тысяч доз — это часть из ранее одобренного заказа на 50 тысяч доз, сообщили в правительстве.

Груз был получен от имени правительства министром здравоохранения Еленой Боровинич-Бойович. Она заявила, что 30 000 китайских вакцин прибудет из Пекина 27 февраля и что ведутся переговоры о 150 000 доз китайской вакцины Sinopharm, 150 000 доз вакцины Pfizer, а также 84 000 доз AstraZeneca.