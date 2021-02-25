Лондон, , 20:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Великобритании понизило уровень угрозы, объявленной в стране в связи с пандемией COVID-19, с максимального пятого до четвёртого уровня, передаёт 25 февраля Sky News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Как отмечается, пятый уровень угрозы означает «риск перегрузки национальной системы здравоохранения», однако власти Соединённого Королевства сочли, что опасности такого сценария на сегодняшний день нет.

В связи с этим было принято решение понизить уровень угрозы до четвёртого, который означает, что передача инфекции на территории страны «высока или растёт экспоненциально».

Согласно последним данным, опубликованным на сайте британского правительства, всего в стране выявлено уже 4 154 562 носителя коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 122 070 пациентов с COVID-19. Прирост инфицированных в Великобритании в последнее время держится на уровне около 10 тысяч случаев в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании за сутки выявлено почти 10 тысяч случаев COVID-19