Нижний Новгород, , 20:56 — REGNUM Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результаты своей команды в последних матчах и сегодняшнее поражение от «Трактора» со счетом 3:2.

«Интересная игра. Мне очень понравилась. У нас прошлый матч был самым худшим.

Вчера работали над многими маленькими деталями, Видно было, что начали действовать. Сегодня ровная игра. В конце «Трактор» забил на последних минутах.

Очень довольны, что эти маленькие вещи, что мы делали вчера, сработали. Если мы будем продолжать так играть, то победы придут.

У нас остался один матч до плей-офф. Сейчас важно так же сыграть и готовиться к плей-офф.

Если не брать последнюю игру перед матчем с «Трактором», то три другие мы хорошо играли, даже лучше соперника, но не всегда удача была на нашей стороне.

Все эти три матча, включая прошлый — это счет 3:2. Сегодня была пара моментов перед воротами — надо было бросать, а мы давали пас. Не переживаю из-за поражений», — рассказал специалист пресс-службе КХЛ.