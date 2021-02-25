Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 20:56 — REGNUM Военными представителями Пакистана и Индии проведены телефонные переговоры, в ходе которых они договорились о строгом соблюдении соглашения о прекращении огня вдоль линии фактического разделения сторон в Кашмире и на других участках границы. Об этом 25 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службы вооруженных сил Пакистана.

Стороны согласились в интересах прочного и надежного мира учитывать основные озабоченности друг друга и обязались не допускать нарушений режима тишины и не провоцировать насилие. В качестве инструмента предотвращения вооруженных инцидентов представители сторон договорились использовать «горячую линию», по которой и состоялись переговоры.