Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Министерство экономики Тайваня откликнулось на письмо Белого дома с призывом решить проблему дефицита микросхем для автомобильной промышленности и уже отправило представителей местных компаний в США для переговоров. Об этом 25 февраля сообщает NIKKEI ASIA.

Отмечается, что глава американского дипломатического представительства в Тайване Уильям Брент Кристиансон собрал совещание, в котором приняли участие многие руководители тайваньских компаний. Кристиансон призвал бизнесменов вкладывать деньги в американскую экономику.

Известно, что в совещании приняли участие такие компании, как UMC, Powerchip Semiconductor Manufacturing, VIS, MediaTek, Nanya Technology и другие.

Компания LCY Chemical, выпускающая химические составы для обработки кремниевых пластин, выразила готовность развивать бизнес на территории США.

Как ранее писало ИА REGNUM, в начале 2021 года крупнейшие мировые автомобилестроительные компании столкнулись с дефицитом полупроводниковых устройств. Из-за этого многие производители были вынуждены приостановить часть линий и снизить объёмы выпуска автомобилей.

В связи с этим правительство США отправило письмо министру экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа с призывом принять участие в разрешении этой проблемы.