Пекин, , 20:45 — REGNUM Десятки стран мира одобрили экстренное применение у себя вакцин китайского производства против коронавирусной инфекции. Об этом 15 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который обратил внимание, что Китай будет содействовать их справедливому распределению.

Дипломат также сообщил, что в стране налажен жесткий контроль над безопасностью и эффективностью выпускаемых препаратов, а также о проведении всех разработок и испытаний строго научными методами. В КНР твердо намерены сделать вакцины всеобщим достоянием; Китай уже оказывает помощь 54 странам, поставляя им эти препараты, еще 27 стран получают их по импорту. Среди государств, которые получили китайскую вакцину в последнее время, были названы Монголия, Боливия, Египет, Таиланд, Сингапур, Доминикана и другие страны.