Киев, , 20:44 — REGNUM МВФ напомнил властям Украины о необходимости решить ряд проблемных вопросов для продолжения переговоров о выдаче новых кредитных траншей.

Об этом на брифинге 25 февраля заявил представитель фонда Джерри Райс.

«Некоторые вопросы остаются нерешенными… как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам, мы рассчитываем на сотрудничество с властями (Украины) и продолжение наших обсуждений», — сказал Райс.

Он также перечислил вопросы, требующие решения украинского правительства — усиление управления банковским надзором национального банка, фискальные риски бюджетного дефицита и укрепление судебной системы.

Представитель фонда заявил, что последние дискуссии были «продуктивными», но для возобновления кредитования Украины этого мало.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ по результатам работы миссии не назначил дату выделения нового транша из-за целого ряда причин. По словам Зеленского, сейчас у Украины «нормальные отношения с МВФ», при этом он также отметил, что не согласен с некоторыми требованиями фонда.