Лондон, , 20:40 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Джординьо Вейналдум может покинуть команду летом.

Согласно информации портала Le Parisien, услуги голландского полузащитника интересны «Пари Сен-Жермен». Действующее соглашение футболиста с клубом истекает этим летом, таким образом, он может бесплатно уйти в стан «парижан».

Также известно об интересе со стороны миланского «Интера», который уже ведет переговоры с футболистом и его окружением. Инициативу в переходе проявляет сам главный тренер «Интера» Антонио Конте, ищущий подобного игрока в центр поля.

Вейналдум, вероятно, настоит на высокооплачиваемом четырехлетнем контракте. Следовательно, для заключения соглашения с голландцем «Интеру» придется продать Кристиана Эриксена.

В нынешнем сезоне Вейнладум отличился двумя голами в 25 матчах АПЛ.

В случае, если Вейналдум покинет «мерсисайдцев», клуб попробует подписать полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша ему на замену.