Киев, , 20:35 — REGNUM Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 трлн грн, или $90,7 млрд в эквиваленте.

Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба украинского минфина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что благодаря продаже облигаций (ОВГЗ) в январе привлекли 37,5 миллиарда гривен в госбюджет, при этом в январе 2021 года нерезиденты увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,1 млрд грн.

Доля государственного долга в гривне по итогам месяца составляет 38,9%, что больше на 0,7 п.п. против предыдущего месяца.

Также минфин информирует, что в январе 2021 года платежи по погашению государственного долга составляли 23,6 млрд грн, а платежи по обслуживанию — 5,7 млрд грн.

Прямой госдолг в январе этого года в долларовом выражении возрос на 0,49% — до $80,29 млрд; гарантированный государством долг увеличился на 0,97% — до $10,45 млрд.