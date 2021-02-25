Москва, , 20:34 — REGNUM МИД России опубликовал в своем официальном Telegram-канале фото и видеоматериалы прибытия сотрудников российского посольства в КНДР на родину на железнодорожной дрезине.

Материалы опубликованы 25 февраля. Услугами столь экзотического транспорта пришлось воспользоваться из-за пандемии, так как в рамках карантинных мер железнодорожное сообщение закрыто.

Часть пути дипломатам и членам их семей пришлось преодолеть на дрезине. На одном из участков пути длиною в километр дрезину толкали сами сотрудники посольства.

МИД РФ уточняет, что 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников посольства в КНДР и членов их семей.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей ‑ и в путь», — указано в сообщении ведомства.

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