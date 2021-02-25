Лондон, , 20:33 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями о подписании полутора годового соглашения с клубом.

«Сначала мне это не понравилось. Я подумал: «Может, они мне не доверяют? Я буду работать не в родной стране, уеду от семьи, и они сильно отстают от четвертого места.

Может, нам не удастся попасть в четверку. Это все еще возможно, потому что гонка идет очень трудная. В таком случае меня будет легко уволить». Но спустя несколько минут я решил взять на себя ответственность. Я подумал: «Если я хорош, если им понравится моя работа, то меня оставят в клубе. Если я не буду давать результат, то меня уволят в любом случае».

Можно было подписать контракт на 5 лет, но меня все равно могут уволить. Так зачем об этом переживать? Я уверен в себе? Да. Я уверен в этом клубе и в этой команде? Да и да. Так зачем беспокоиться», — приводит слова немецкого специалиста Goal.com.