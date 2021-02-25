Донецк, , 20:31 — REGNUM Село Украинское в Приазовье обстреляли боевики ВСУ, сообщает 25 февраля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Павлополь (Украина) с 15:32 мск. По району Украинского боевики выпустили из автоматического гранатомёта на станке 15 боеприпасов.

Также ВСУ обстреляли окрестности села Весёлое под Донецком. Обстрел украинские боевики вели из гранатомёта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли посёлок Еленовка в ДНР из миномётов.

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