Москва, , 21:10 — REGNUM Предложенная правительством РФ программа льготного кредитования бизнеса без иных мер поддержки экономики не способна побороть кризис. Об этом 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По мнению эксперта, в первую очередь в России следует не оказывать меры поддержки бизнесу при помощи кредитов, а работать на увеличение покупательской способности населения. Высокий спрос автоматически помогает развиваться бизнесу. В числе таких мер экономист назвал инфраструктурные проекты и стимулирование покупки недвижимости.

«Само по себе кредитование бизнеса никого из кризиса не выводило. Нужно, чтобы покупатель вырос. И такая мера кредитования производственников носит дополняющий характер, она не главная», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию новой программы льготного кредитования бизнеса в 2021 году будет направлено 7,7 млрд рублей из резервного фонда. Такие меры анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России 25 февраля.