Минск, , 20:29 — REGNUM «Это историческое событие связано не только с белорусской историей, но и с историей Украины, поскольку и Западная Белоруссия, и Западная Украина были воссоединены. Состоялось воссоединение народов уже в рамках национально-освободительного похода 17 сентября 1939 года», — заявил 25 февраля ИА REGNUM известный белорусский учёный, доктор философских наук, профессор Лев Криштапович, оценивая перспективы установления нового государственного праздника — «Дня народного единства».

«Не просто освободительного, а именно национально-освободительного, потому что произошло именно освобождение национальное и освобождение социальное. В этом и заключается масштабность этой даты, этого события», — уточнил белорусский учёный.

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Освободительный поход РККА на территорию разгромленного III Рейхом польского государства, по мнению Криштаповича, был эпохальным и позитивным событием с точки зрения народов разделённых Белоруссии и Украины.

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«Наш белорусский народ воссоединился в рамках единого белорусского этноса и единого белорусского государства, — подчеркнул профессор. — С последующим вхождением — бесспорно, добровольным — в состав единого союзного государства (СССР)».

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По мнению Криштаповича, процесс воссоединения и единения в составе единого Союза Советских Социалистических Республик был естественным и вполне понятным с учётом обстоятельств эпохи и «специфики нашей государственности как союзной государственности». при этом он констатировал: «Всякая другая государственность, которая не будет учитывать этого атрибутивного признака союзности, является эфемерной. Что, собственно, и подтверждает нынешнее время, когда педалируется тема «суверенитета и независимости» нашей республики».

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Дата 17 сентября не просто важна, но и не имеет достойной альтернативы, по мнению Криштаповича, потому что всегда в подобных ситуациях избирается некая опорная дата. Таковая выражает важнейшее событие определённого периода.

Он напомнил, что в случае белорусского государственного праздника 3 июля, когда отмечается День независимости и, одновременно, день освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, идёт привязка к дате освобождения столицы. При этом известно, что освобождение всей республики продолжалось до конца лета.

«17 сентября 1939 года — аналогичное событие, — отметил эксперт. — Оно ознаменовалось тем, что весь народ Западной Белоруссии встречал Красную Армию как свою освободительницу от польско-панского ига. Это зафиксировано во всех источниках, во всех документах того времени. Например, рабочие из Гродно говорили: «Мы на руках перенесём свою Красную Армию, если нужно будет». В других источниках описано, как встречали РККА хлебом-солью, грибами, ягодами, цветами — кто как мог. Встречали красными знамёнами. Причём красные знамёна делались как? Брали польский флаг и разрывали его, оставляли полосу красной материи».

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«Дата 17 сентября отразилась в памяти народа именно как великая дата, событие, день белорусского единства», — подчеркнул Криштапович.

Криштапович напомнил: во многих белорусских городах есть улицы, названные в честь этой памятной даты — 17 сентября. Он обратил внимание: «Если мы будем останавливаться на какой-то другой дате, то тем самым будем «замазывать» это главное событие, произошедшее 17 сентября 1939 года, будем вносить разнобой в понимание символа белорусского единства. Поэтому только 17 сентября!».

Все последующие даты и события, связанные с юридическими, социальными, организационными и прочими процессами, связанными с воссоединением и окончательным вхождением Западной Белоруссии в состав БССР, являются вторичными по отношению к важнейшему событию и символизирующей его важнейшей дате — 17 сентября.

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