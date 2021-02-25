Москва, , 21:11 — REGNUM Предложенная правительством РФ программа льготного кредитования бизнеса недостаточно масштабна. Об этом 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Конечно, эти меры недостаточны. Если мы думаем, что экономический рост создаётся инвестициями или кредитованием инвестиций, то это не так. Экономический рост, прежде всего, создается спросом», — заявил Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на реализацию новой программы льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0 будет направлено 7,7 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

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