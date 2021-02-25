Киев, , 20:26 — REGNUM Черновицкий городской совет принял обращение к центральной власти, в котором просит запретить фактическую деятельность партий, «защищающих интересы российского агрессора».

Соответствующее обращение горсовет принял сегодня, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обращение адресовано к президенту Зеленскому, Верховной раде, министерству юстиции и Совнацбезу и содержит просьбу запретить деятельность партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) и партии Шария.

В Черновцах считают, что сегодня у Украины есть «уникальный шанс успешно завершить эту борьбу и победить в гибридной войне с российским влиянием».

«Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий, защищающих интересы российского агрессора», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале власти Украины ввели санкции против депутатов Рады от ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука, а также ряда лиц из их окружения.