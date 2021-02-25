Москва, , 21:08 — REGNUM В России необходима кредитная поддержка реального сектора экономики. Об этом 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя решение правительства РФ направить 7,7 млрд рублей из резервного фонда на реализацию новой программы льготного кредитования бизнеса, эксперт отметил, что данная мера будет полезна для экономики, но размер помощи недостаточно велик.

«Поскольку реальный сектор нуждается в кредитной поддержке, для него эти деньги, сколько бы они не были бы невелики, а 7,7 млрд рублей не так уж и много, это все равно необходимые средства. А с точки зрения перезапуска нашей экономики в 2021 и 2022 годах кредитная поддержка для производственного сектора необходима. Что касается эффективности этой меры — это отдельный вопрос. Эффективность этой меры мы будем оценивать по показателям роста ВВП, и здесь она будет оцениваться в сумме с другими мерами. Если они суммарно дадут положительный эффект по итогу, то можно считать, что и эта мера была обоснованной», — сказал Колташов.