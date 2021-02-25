Минск, , 20:25 — REGNUM «Дата 17 сентября является поистине судьбоносной в жизни белорусского народа и, конечно же, должна стать государственным праздником», — заявил 25 февраля ИА REGNUM известный белорусский писатель, председатель ВОО «Русский дом» Андрей Геращенко, оценивая перспективы установления нового государственного праздника — «Дня народного единства».

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«17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии, в результате которого Западная Белоруссия воссоединилась с Белорусской ССР в составе СССР. Белорусский народ вновь обрёл единство после десятилетий польской оккупации, стал единым целом. Именно благодаря этой дате и сформировалась территория нынешней Республики Беларусь», — напомнил Геращенко.

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По его мнению, объявление государственного праздника 17 сентября в постсоветской Белоруссии «не несёт в себе ничего антипольского — польские территории не были затронуты походом Красной Армии». Геращенко обратил внимание: «Более того, после войны Белостокская область была передана Польше, хотя она была и спорной в этническом плане. Теперь там белорусов почти не осталось, все стали поляками. Такая же участь ждала и Западную Белоруссию, если бы она не была освобождена в 1939 году от польской оккупации».

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«17 сентября — также важнейшая дата и для Союзного государства России и Белоруссии — тогда, в 1939 году, было восстановлено наше единство с русским народом», — подчеркнул белорусский литератор и общественный деятель.

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«То же касается и Украины, которая благодаря 17 сентября обрела единство, когда Западная Украина воссоединилась с Украинской ССР в составе СССР. Так что 17 сентября — праздник единства Белоруссии, Украины и России, важнейшая дата нашей современной общей истории!», — резюмировал Геращенко.

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