Москва, , 21:05 — REGNUM Российские банки неохотно кредитуют производственные предприятия и реальный сектор экономики РФ в целом. Об этом 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Комментируя решение правительства РФ направить 7,7 млрд рублей из резервного фонда на реализацию новой программы льготного кредитования бизнеса, эксперт заявил, что эта мера не потребовалась бы, относись финансовые организации к кредитованию производства в России так, как это происходит на Западе.

«Если бы банки в России удалось отлучить от всевозможной сопутствующей деятельности вроде покупки ценных бумаг, спекуляции на курсе рубля и по закону обязать кредитовать реальный сектор, если бы у нас работал закон, аналогичный тому, что был в США и обязывал банки заниматься кредитованием реального бизнеса, то, наверное бы, меры, которые утвердил Мишустин, не понадобились. Но поскольку наши банки крайне неохотно кредитуют реальный сектор, производственные предприятия, такой механизм не будет лишним», — сказал Колташов.