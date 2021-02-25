Киев, , 20:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом в США.

Соответствующий указ президент подписал сегодня, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что Маркарова практически не имеет дипломатического опыта и ранее долгое время была министром финансов Украины, как в правительстве Гройсмана при президенте Порошенко, так и в правительстве Гончарука уже при Зеленском.

Зеленский в своем комментарии отметил три ключевых преимущества Маркаровой: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

Он поручил новому послу сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией Джо Байдена. Среди других ключевых задач — привлечение США к процессу урегулирования в Донбассе и к усилиям по «деоккупации» Крыма; усиление санкций США против России, в частности, что касается проекта «Северный поток-2»; поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущим послом Украины в США был дипломат Валерий Чалый. В июле 2019 года президент Владимир Зеленский уволил посла с занимаемой должности.