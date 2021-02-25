Брюссель, , 20:16 — REGNUM На год продлены санкции в отношении белорусского руководства Европейским союзом, сообщается в заявлении Совета ЕС, опубликованном 25 февраля.

Уточняется, что сегодня, 25 февраля, Советом ЕС было принято решение продлить ещё на 12 месяцев санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии.

В числе подсанкционных лиц — белорусский президент Александр Лукашенко. Также под санкциями продолжают оставаться ещё семь компаний.

Уточняется, что рестрикции продлеваются «за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов».

Читайте также: В ЕС сообщили об отсутствии эффекта от санкций против Минска

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в руководстве ЕС признали, что санкции против Белоруссии не слишком эффективны.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко призвал «не париться» из-за санкций против Белоруссии и России