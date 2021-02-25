Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Число умерших в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всём мире превысило 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает 25 февраля американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его последним оценкам, во всём мире выявлено уже 112 716 833 носителя коронавирусной инфекции, 2 500 770 случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.

Лидерами среди стран по смертности от COVID-19 являются Соединённые Штаты, где зарегистрировано более 506 тысяч летальных случаев. В первую пятёрку также входят Бразилия — почти 250 тысяч умерших, Мексика — 182,8 тысячи, Индия — 156,7 тысячи, Великобритания — 122,3 тысячи.