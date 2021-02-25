Москва, , 20:07 — REGNUM «Мы помогали от всей души во время пандемии нашим киргизским братьям, передавали мобильные лаборатории, тест-системы, организовывали миссии российских врачей-эпидемиологов и оказывали гуманитарную помощь», — заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на состоявшейся в Москве встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

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По словам российского премьера, это помогло остановить распространение коронавирусной инфекции и спасти сотни жизней людей.

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Также он сообщил, что с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки, российские власти решили возобновить воздушное сообщение с Киргизией — частота авиарейсов между Москвой и Бишкеком увеличена до трех раз в неделю.

В свою очередь Жапаров отметил, что новые власти республики крайне признательны российскому правительству за оказанную поддержку во время пандемии.

«При поддержке России планируем уже скоро начать вакцинацию населения от коронавирусной инфекции», — заключил киргизский президент.

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