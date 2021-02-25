Киев, , 20:07 — REGNUM Коллективы незаконно запрещенных на Украине оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne не намерены сворачивать свою профессиональную деятельность и решились на создание независимого медиахолдинга.

Об в эфире канала «Россия-24» заявил сегодня, 25 февраля, народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя информацию о создании украинскими журналистами нового медиахолдинга «Новости».

По словам политика, таким образом творческие коллективы заявили о своем намерении и дальше освещать события в стране — «рассказывать правду, обеспечивать зрителям доступ к полной и объективной информации».

»…Их фактически вышвырнули на улицу, это около 1500 человек, из них более 660 журналистов и технических работников трех каналов. Видимо, от отчаяния журналисты пошли по пути создания именно медиахолдинга, создания телевизионного канала… Вещание они не прекращали. Вещали в YouTube, на других интернет-ресурсах, и делали это достаточно критически, продолжая ту политику, которая сложилась в последние годы и которая была характерна для вещания на этих каналах», — отметил Медведчук.

Глава политсовета ОПЗЖ пожелал удачи творческому коллективу создаваемого медиахолдинга и заявил, что он уверен в высоком профессионализме его сотрудников.

«Я лично хочу пожелать журналистам успеха, если они пойдут по одному или другому пути, чтобы поддержать отстаивание правды, справедливости, освещать ту реальную ситуацию, которая складывается в Украине… Освещать, как сегодня относятся к правам человека, к его базовым потребностям. Проблемы роста жилищно-коммунальных тарифов, роста цен, падение производства, сокращение рабочих мест и многие другие беды, которые и привели к глубокому социально-экономическому кризису и которые не должны замалчиваться», — заявил Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что попавшие под санкции власти три украинских телеканала зарегистрировали новое общество с ограниченной ответственностью под названием «Медиахолдинг «Новости». Согласно открытм данным, регистрация состоялась 18 февраля, а учредителями холдинга стали 100 человек.

Совнацбез Украины принял решение о санкциях в отношении депутата Рады Тараса Козака, который является владельцем телеканалов, 2 февраля. После этого оппозиционные телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.