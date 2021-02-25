Нижний Новгород, , 20:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Нижнего Новгорода, занимавшихся распространением синтетических наркотиков. Об этом сообщили в управлении МВД России по Нижегородской области сегодня, 25 февраля.

При личном досмотре в карманах куртки одного из подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли 57 пакетиков с синтетическими наркотиками общей массой более 28 граммов.

У его подельника был обнаружен мобильный телефон, в котором имелись координаты сделанных злоумышленниками тайников, в них полицейские нашли еще 54 свертка с наркотическим веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь пойманным с поличным распространителям наркотиков грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.