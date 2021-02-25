Нью-Йорк, США, 25 февраля 2021, 19:59 — REGNUM Нет особого смысла сохранять механизм трансграничной помощи в Сирии, заявил 25 февраля российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
Российский дипломат пояснил, что зачастую террористы присваивают гуманитарные грузы, которые направляются в Сирию в рамках трансграничного механизма. Он добавил, что помощь должна идти в Идлибскую зону деэскалации из подконтрольной сирийскому правительству части страны.
Напомним, в середине июля СБ ООН ещё на год продлил резолюцию о трансграничном механизме помощи Сирии. Помощь идёт через приграничный с Турцией пропускной пункт «Баб эль-Хава».
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