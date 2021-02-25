Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Президент США Джозеф Байден официально объявил ситуацию в штате Оклахома стихийным бедствием в связи со снегопадами, сообщает 25 февраля пресс-служба Белого дома.

Напомним, ранее такой статус был присвоен ситуации в наиболее пострадавшем от непогоды штате Техас.

«Сегодня президент Джозеф Байден объявил о наличии стихийного бедствия в штате Оклахома и приказал выделить федеральную помощь для оказания поддержки в восстановлении на уровне штата, местном уровне и племенным образованиям в районах, пострадавших от сильных снежных бурь с 8 по 20 февраля 2021 года», — указано в сообщении Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за холодов и обильных снегопадов в целом ряде штатов США сотни тыс. человек остаются без электричества. Известно о гибели нескольких десятков человек от переохлаждения и иных причин, связанных с аномальными холодами.

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