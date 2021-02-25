Женева, Швейцария, , 19:53 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 421 407 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 112 209 815 человек. Такие данные приводит 25 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что в мире скончались ещё по меньшей мере 10 508 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 490 776.

Днём ранее ВОЗ сообщала о 326 531 выявленном случае заболевания и 8384 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.