Брюссель, , 20:00 — REGNUM Европейская комиссия 24 февраля 2021 года обнародовала новую стратегию адаптации стран Евросоюза к изменению климата. О стратегии рассказывает Елена Санчез Николас в своей статье «ЕС разработал план по смягчению последствий «неизбежных» климатических изменений», опубликованной на портале euobserver.com 25 февраля 2021 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Перевод статьи ИА REGNUM предлагает своим читателям.

* * *

«Пандемия Covid-19 стала ярким напоминанием о том, что недостаточная подготовка к изменениям может иметь ужасные последствия», — сказал исполнительный вице-президент комиссии по Зеленому курсу Франс Тиммерманс, утверждая, что «вакцины против климатического кризиса не существует».

»Если мы активизируем работу по адаптации к непредвиденным климатическим условиям сегодня, мы сможем лучше подготовить ЕС и планету к неизбежным изменениям, с которыми мы столкнемся завтра», — добавил он.

ЕС взял на себя обязательство сократить к 2030 году 55% парниковых газов, но континент по-прежнему сталкивается с неизбежными последствиями прошлых выбросов, значительную часть которых несет сама Европа.

Новая стратегия, пока не содержащая нового законодательства, направлена на более эффективное использование данных о климатических рисках, активизацию планирования адаптации к изменяющимся климатическим условиям в государствах-членах ЕС и на мониторинг потенциального воздействия изменения климата на государственные финансы и налоговую базу.

Брюссель также стремится сократить так называемый разрыв в защите климата — разницу между страховой защитой и полными убытками, — который увеличивается из-за часто происходящих экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий.

«Разрыв в защите климата в Европе по-прежнему высок, и слишком часто финансовое бремя стихийных бедствий ложится на незастрахованные семьи и предприятия или государственные финансы», — предупредил Тиммерманс.

По данным Еврокомиссии, в настоящее время в среднем застраховано лишь 35% экономических потерь, связанных с климатом. Однако в южной и восточной Европе этот показатель составляет всего пять процентов.

Глава организации «Европейский зелёный курс» сказал, что мероприятия по адаптации могут быть поддержаны за счет снижения страховых взносов в страховой отрасли или инвестиций в «зелёные» решения, а также за счет политики индивидуального подхода во всех государствах-членах.

Кроме того, исполнительная власть ЕС создаст Европейскую обсерваторию климата и здоровья для измерения воздействия экстремальной жары и холода и определения влияния этих явления на распространение новых болезней.

Учащение периодов сильной жары, наводнений, засух, оползней и других экстремальных климатических явлений уже обходится экономике ЕС в €12 млрд в год, к этому нужно прибавить тысячи унесенных жизней людей.

По данным Еврокомиссии, волны тепла, обрушившиеся на большую часть Европы в 2019 году и унесшие жизни 2500 человек, стали самым смертоносным стихийным бедствием 2019 года в мире.

К концу столетия температура по-прежнему будет повышаться более чем на три градуса (выше доиндустриального уровня) — это далеко от 1,5ºC градусов, указанных в Парижском соглашении.

Еврокомиссия заявила, что по самым скромным подсчетам, воздействие этих температур на экономику ЕС приведет к ежегодным потерям не менее, чем в 170 млрд евро. Средняя температура Земли уже поднялась более чем на один градус Цельсия. Между тем, повышение уровня моря несёт риск для 40% ВВП, создаваемого в прибрежных районах ЕС, где также проживает около 40% населения ЕС.

Новая стратегия адаптации к климатическим условиям распространяется и на международную зону, где ожидается, что изменение климата приведет к обострению уже существующей напряженности и нестабильности.

ЕС стремится к расширению сотрудничества с третьими странами для содействия адаптации к изменению климата, уделяя особое внимание Африке и малым островным развивающимся государствам.

Например, по данным Всемирного банка, в странах Африки к югу от Сахары изменение климата может спровоцировать миграцию до 70 млн человек к 2050 году.

«Нам нужно потратить значительные средства на то, чтобы развивающаяся часть нашей планеты могла принять участие в борьбе с климатическим кризисом», — сказал Тиммерманс.

Международное финансирование борьбы с изменением климата в развивающихся странах станет ключевым аспектом конференции ООН по изменению климата в Глазго, которая состоится в ноябре 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа роль ИИ в достижении целей устойчивого развития ООН