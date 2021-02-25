Нарьян-Мар, 25 февраля 2021, 19:50 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививки от COVID-19 сделали 1 824 человек, из них 672 — завершили вакцинацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.
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Для транспортировки вакцины в населённые пункты округа медики используют термобоксы.
По данным администрации, на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории, находится 51 житель округа, в том числе 2 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 10 человек, остальные лечатся амбулаторно.