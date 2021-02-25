Париж, , 19:47 — REGNUM Первые французы 25 февраля вакцинировались от COVID-19 у своего лечащего врача. Об этом сообщает Le Monde.

Возможность привиться у своего лечащего врача у французов появилась с четверга, 25 февраля. Всего таким образом внести свой вклад в борьбу с коронавирусом решили около 30 тыс. врачей.

Чтобы поставить вакцину, врач должен перед этим самостоятельно купить её в аптеке. У лечащих врачей возможно будет вакцинироваться исключительно вакциной AstraZeneca, которая, в отличие от вакцин Moderna и Pfizer, не требует сложных условий транспортировки и хранения. AstraZeneca может храниться в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение 6 часов после вскрытия флакона.

«Есть большой спрос со стороны моих пациентов, — говорит врач и по совместительству президент Федерации врачей Франции Жан-Поль Амон. — За эту неделю я могу привить только десять человек».

«По идее, мы имеем право на 30 доз на следующей неделе. Я надеюсь, что через несколько недель у нас будет больше доз, чтобы привить как можно больше людей», — добавил он.

На сегодняшний день приоритет на вакцинацию в кабинетах лечащих врачей имеют наиболее подверженные риску граждане старше 50 лет.