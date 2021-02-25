Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Американская компания Facebook запустила 25 февраля кампанию, направленную объяснить пользователям, насколько сильно малый бизнес зависит от персонализированного маркетинга. Этот шаг предпринят в предверии того, как Apple попросит разрешения пользователей iPhone использовать их данные для рекламы, пишет 25 февраля Reuters.

Кампания называется «Good Ideas Deserve To Be Found», что в переводе на русский звучит как: «хорошие идеи заслуживают быть обнаруженными». Первое видео уже размещено на YouTube и рассказывает о некоторых компаниях, которые смогли вырасти благодаря рекламе на Facebook.

Рекламный ролик также планируют показывать по телевизору, включая эфирное время во время Золотого Глобуса 28 февраля.

Рекламная кампания создана на фоне того, как Facebook обвинил Apple в антиконкурентном поведении за то, что App Store не позволяет разработчикам приложений собирать достаточное количество пользовательских данных.

Согласно источникам, Facebook тратит на данную рекламную кампанию миллионы долларов.

Также сообщается, что вскоре в Instagram и в самом Facebook можно будет использовать хэштег #DeserveToBeFound (#ЗаслуживаетБытьНайденым), с помощью которого малый бизнес сможет делиться своими предложениями на двух платформах.