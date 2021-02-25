Лондон, , 19:46 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 9985 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 323 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 25 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, всего на территории Великобритании выявлено уже 4 154 562 носителя коронавирусной инфекции, по меньшей мере 122 070 случаев заболевания привели к летальному исходу.

Напомним, днём ранее британское правительство сообщало о 9938 выявленных случаях заражения и442умерших пациентах с коронавирусом за сутки.