Липецк, , 19:44 — REGNUM Ущерб, причинённый природе из-за загрязнения реки Усмани, предварительно оценивается в 111 миллионов рублей. Как сообщает ИА REGNUM, Липецкий обком КПРФ 25 февраля опубликовал ответ региональной прокуратуры на обращение депутата облсовета Николая Разворотнева по фактам замора рыбы в Усмани.

Превышение предельно допустимой концентрации различных химических веществ в реке составляло от двух до 60. В отношении ОГУП «Липецкоблводоканал» и его должностных лиц возбуждено десять дел об административных правонарушениях. Выдано предписание, предприятие должно устранить нарушения до 31 мая. На ООО «Овощи Черноземья» составили протоколы об административных правонарушениях. Предприятие оштрафовали на 550 тысяч рублей.

В Советский районный суд направлен иск к УЖКХ Липецкой области, УИЗО, Липецкоблводоканалу об обязании провести реконструкцию очистных сооружений. Природоохранный прокурор направил материалы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Начальнику управления экологии и природных ресурсов внесли предписание за отсутствие мер, которые должны были остановить слив стоков ООО «Овощи Черноземья».