Рас-эль-Айн, , 19:41 — REGNUM Двое мирных жителей города Рас-эль-Айн (мухафаза Хасеке, Сирия) погибли в результате теракта, сообщает 25 февраля Anadolu.

Также ранения получили ещё семь мирных граждан: они госпитализированы в городскую больницу. Уточняется, что трагедия произошла на птичьем рынке, где неизвестными был взорван автомобиль.

Напомним, Рас-эль-Айн находится на границе с Турцией в зоне проведения турецкими военными операции «Источник мира» (9 октября — 25 ноября 2019 г.).

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии» — трансляция