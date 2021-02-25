Мурманск, , 19:36 — REGNUM Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан указал мурманскому губернатору Андрею Чибису на неосвоенные средства, выделенные в рамках нацпроектов. Глава региона в ответ намекнул, что показатели в этом вопросе — не главное.

«В 2020 году из 167 основных показателей по национальным проектам (в Мурманской области — ред.) не достигнуто 9. Кассовое исполнение национальных проектов составило 87,3%. Неосвоенные в полном объеме средства — это не построенные в Мурманской области детские сады и школа, объекты спортивной инфраструктуры, неблагоустроенные общественные территории», — заявил Гуцан.

По словам Андрея Чибиса, что показатель исполнения мероприятий по нацпроектам в прошлом году составил 95%.

«Вопрос не в показателях и процентах, а в том, как меняется благосостояние и качество жизни северян. Мы дополнительно к нацпроектам радикально увеличили набор мероприятий в части муниципальных дорог и объектов благоустройства», — заявил глава региона.