25 февраля 2021 | Время чтения 21 мин

Арташес Гегамян, , 21:01 — REGNUM 23 февраля 2021 года, в День защитника Отечества, когда союзническая и братская Россия, а вместе с ней и все подлинные друзья Российской Федерации отмечали этот светлый праздник воинской славы, к этому событию не мог остаться равнодушным и ставленник спецслужб США и Великобритании, премьер-министр Армении Никол Пашинян, презрительно именуемый в народе Николом-предателем. Этот субъект в интервью так называемому «Первому новостному каналу, 1in. am», финансируемому из-за океана, комментируя слова третьего президента РА Сержа Азатовича Саргсяна о том, что «ракетные комплексы «Искандер» надо было применять уже в четвертый-пятый день Карабахской (сентябрь — ноябрь 2020 г.) войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках», гнусно прошепелявил: «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему ракеты «Искандер» не взорвались или взорвались лишь на 10%?» Многоопытный интервьюер Нвер Мнацаканян не смог скрыть своего удивления, услышав подобный откровенно сколь лживый, столь и циничный ответ, и переспросил Пашиняна: «Разве так бывает?» И последовал ответ Никола-предателя: «Не знаю… Может, оружие 80-х». Напомним читателям, что Армения в 2016 г. при президентстве Сержа Саргсяна первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Они были показаны 21 сентября того же года на военном параде в День независимости Республики Армения. Это вооружение было и остаётся предметом гордости трёх поколений армян, начиная с ветеранов Великой Отечественной войны, а также для их детей и внуков. Армения приобрела это вооружение на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. Как утверждают глубоко компетентные специалисты военного дела, это самые современные системы по уничтожению комплексов ПВО и ПРО противника, а также целей на расстоянии до 500 км. Заметим, что на вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью поражения 280 км.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда пишутся эти строки, меня одолевает чувство собственной вины за очередную хамскую, антироссийскую по своей сути выходку Никола-предателя. Вины за то, что еще 7 октября 2017 года я не смог до конца доходчиво объяснить этому русофобу, тогда ещё оппозиционному депутату Национального собрания РА VI созыва, неизбежность строгой наказуемости любого его антироссийского выпада, что имело место быть в тот день на заседании НС РА. Помнится, как коллеги из оппозиционных фракций «осуждали» меня за непарламентское проявление моих эмоций в отношении отъявленного и проплаченного из-за бугра сего дешевого соросовского прихлебателя. Почитатели Никола-предателя предлагали коллегам из правящей Республиканской фракции НС РА надеть на меня, депутата из фракции Республиканской партии Арташеса Гегамяна, в 2012—2017 гг. руководителя делегации НС РА в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, а далее в 2017—2018 гг. сопредседателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального собрания РА «смирительную рубашку». Уже не приходится упоминать о назидательных выступлениях коллег из оппозиции. Помнится также, как нынешний спикер парламента РА, тогда депутат оппозиционной фракции Арарат Мирзоян с папкой под мышкой в поте лица заходил в кабинеты членов депутатской комиссии НС РА по этике с мольбами призвать к ответственности депутата А. Гегамяна … Комиссия по этике не стала рассматривать сей инцидент по просьбе самих николовцев по той простой причине, что инициаторы этого действия, несмотря на свое скудоумие, осознали, что в ходе открытого обсуждения с участием представителей СМИ, аккредитованных в НС РА, присутствующим стало бы понятно, что щедро проплаченными из-за бугра массмедиа годами героизируемый образ бесстрашного Никола Пашиняна — всего лишь дутый пузырь, который при внятной объяснительной работе попросту лопнул. Миф Пашиняна, случись обсуждение в комиссии по этике, окончательно был бы этот миф, повторюсь, развенчан, и за ним ещё более прочно закрепился бы образ маститого дешёвого провокатора.

Говоря о якобы неэффективности «Искандеров», не могу не привести слова разработчика легендарных «Искандеров», выдающегося российского учёного, доктора наук, конструктора с 37-летним стажем Владимира Ковалёва. «Заявляя о неработоспособности наших комплексов, Пашинян должен отвечать за базар. Предъявлять столь серьезные претензии к оружию и при этом публично признаваться, что он не знает сути вопроса, это недостойно для премьер-министра. Его слова об оружии 80-х — признак невежественного дилетанта … Премьер-министр срочно нуждается в ликвидации своей безграмотности, нужен ликбез. Он, видимо, либо двоечником был в школе, либо краем уха слышал, что мощность боезаряда экспортного «Искандера» на 10% ниже, чем российского. Москва от Еревана никогда этого не скрывала. Но Пашинян всё перепутал и ляпнул, что, мол, армянский боезаряд ракеты взрывается лишь на 10%. То есть он всё перепутал. Такой нелепости даже в знаменитых армянских анекдотах не бывает», — сказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Владимир Ковалёв. Ещё и ещё раз принося свои извинения выдающемуся учёному, а также военно-политическому руководству России, которое из всех стран — членов ОДКБ Армении первой передало на вооружение армянской армии «Искандеры», которая поставила их на боевое дежурство, смею возразить маститому учёному, а именно: убеждён, что Никол-предатель, слово в слово повторил на интернет-телевидении, работающем на американские доллары, всё то, что ему было велено сказать с берегов Потомака и Туманного Альбиона. Для этого достаточно проанализировать публикации и интервью разного рода агентов влияния спецслужб Запада, в последние дни буквально наводнившие финансируемые из-за бугра интернет-издания и интернет-телевидение. Лейтмотив их публикаций и телепередач имеет чёткую геополитическую направленность и сводится к следующему: неоправданность геополитического выбора Армении, «полностью отдавшей на откуп России» свою безопасность, о «ненадежности» российских систем электронной борьбы (РЭБ), которые оказались не в состоянии противодействовать турецким беспилотным летательным аппаратам «Байрактар» бывшим на вооружении азербайджанской армии во время второй Карабахской войны. Далее в этом же духе. А чем же вызвана подобная активность этого холуя западных спецслужб? Так вот, уважаемый читатель, в течение последнего месяца «большой знаток» военного дела, она же по совместительству жена Никола-предатевля побывала в Москве, и вся соросовская пропагандистская гниль тиражировала блеф о том, что, дескать, Никол-предатель вознамерился обзавестись в Первопрестольной жильём и после своей отставки переедет жить в Россию. А между тем эта примитивная дешёвая уловка была призвана ввести в заблуждение наивных простаков путем вбивания в их подсознание нелепой применительно к Николу мысли о том, что для него Россия — это его второй дом. Причём эта пропагандистская химера в основном распространялась именно со стороны подпитываемых соросовским фондом «Открытое общество — Армения» массмедиа. А вот последовавшая за этим поездка все той же воительницы, супруги Пашиняна в США (в Калифорнию, Лос-Анджелес) специально осталась незамеченной со стороны всё тех же соросовских СМИ, уже не приходится говорить об упорном замалчивании всё чаще и чаще муссируемой нейтральными СМИ РА (конечно, условно нейтральными) информации о приобретении семьей Пашиняна жилья в США и Канаде. Так вот, уважаемый читатель, перед неизбежной попыткой к бегству из Армении Пашинян должен был выступить с подобным антироссийским заявлением именно в День защитника Отечества. Он не теряет надежды попасть в «программу защиты свидетелей», практикуемую в США. Правда, такая программа рассчитана на свидетелей, разоблачающих крупные преступления мафии, но любое правило имеет свои исключения. Да, Никол-предатель до конца не выполнил данное ему поручение спецслужб англосаксов, не смог полностью сдать Арцах члену НАТО Турции. Благодаря бдительности, благородству и политической воле российского военно-политического руководства, лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с вводом миротворческого контингента Российской Федерации в зону нагорно-карабахского конфликта население Нагорного Карабаха было спасено от геноцида.

Прямо в минуты, когда пишутся эти строки, Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения и представители высшего командования армянской армии выступили с заявлением, в котором потребовали немедленной отставки Пашиняна и его правительства. «Генеральный штаб Вооруженных сил РА выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА (речь о генерал-лейтенанте, Национальном Герое Армении Тиране Хачатряне, удостоенном этого звания в 2020 г. — А. Г.) по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлёно без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах. Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах. Армия всегда была с народом, как и народ с армией». Убеждён, что оценки Генштаба ВС РА полностью созвучны чувствам и пожеланиям подавляющего большинства населения РА, которое уберегло себя от воздействия тщательно продуманной технологии оболванивания масс, широко практикуемой в Армении на протяжении как минимум последних двух десятилетий со стороны стратегов цветных революций.

В этой связи хотелось бы отметить, что Пашинян направил на утверждение президента РА соответствующие приказы об освобождении от занимаемых должностей начальника Генштаба ВС РА, генерал-полковника Оника Викторовича Гаспаряна, а также первого заместителя начальника Генштаба ВС РА, генерал-лейтенанта Тирана Вазгеновича Хачатряна. Более того, Никол-предатель, выступая в прямом эфире по так называемому live-у, сделал заявление, в котором характеризовал требование руководства Генштаба ВС РА как попытку военного переворота. Между тем, в порядке напоминания читателям, приведу выдержку из заявления президента РА Армена Саркисяна от 16 ноября 2020 года. «Дорогие соотечественники в Армении, Арцахе и Диаспоре! Армянство всего мира в настоящее время переживает один из самых поворотных моментов тысячелетней истории нашего народа. Те цели, к которым мы всенародно стремились после вожделенного обретения Матерью-Родиной независимости, поколеблены. Мы потерпели поражение в навязанной нам войне, как на поле боя, так и в дипломатической и международной общественной плоскостях. Вновь соболезную семьям и родным погибших, а раненым желаю скорейшего выздоровления. Мы дети пережившего и преодолевшего Геноцид народа. Можно потерпеть поражение в битве, но непозволительно потерпеть поражение как нации. Восстановить сожжённый собственными руками дом и потерянную родину можно только одним способом — вновь обретя нашу победу и строя то государство, которым мы все действительно будем гордиться. И мы это с уверенностью сможем сделать, трезво оценивая ситуацию, извлекши уроки из допущенных ошибок и сплочённо приступив к делу национального возрождения. Какими бы ни были различия наших оценок относительно прошлого, очевидно, что мы оказались перед беспрецедентными проблемами. Арцах тяжело ранен. Мы имеем взволнованную общественность. Раненая экономика обременена громадными социальными проблемами. В результате большого потока перемещённых из Арцаха в Армению имеется гуманитарная катастрофа. Чрезвычайно сложна также обусловленная эпидемией ситуация. Наконец, уязвлён армянский дух, в любом углу мира. Наша страна сегодня — это больше не та страна, которая была 26 сентября, и даже не та, которая была 8 ноября. Мы не можем игнорировать эту действительность и продолжать жить обычной жизнью. В течение нескольких последних дней, созвучно требованию момента, я провёл политические консультации и несколько десятков встреч с парламентскими и непарламентскими силами, различными общественными организациями и личностями. Я провёл телефонные разговоры с разными структурами Диаспоры и нашими соотечественниками. Подавляющее большинство участников встреч согласны в одном вопросе: в соответствии с Конституцией отставка премьер-министра или отстранение от должности и внеочередные парламентские выборы. Очевидно, что, несмотря на прекращение войны, Республика Арцах, Республика Армения и весь армянский народ вступают в новый этап испытаний, в котором каждая ошибка может иметь катастрофические последствия. В создавшейся ситуации для армянского народа нет иного выбора, кроме как быть едиными и сплочёнными. В эти дни каждый из нас, особенно политические деятели и государственные должностные лица, должны продемонстрировать высокую ответственность и сдержанность, сконцентрировав усилия исключительно на поиске путей преодоления создавшегося кризиса. В этой ситуации хочу обратиться к правоохранительным органам. У вас сегодня очень большая ответственность, прежде всего обеспечить в нашей стране правопорядок, быть крепкими, решительными, но в то же время каждый раз, в каждом случае помня, что перед вами ваша сестра или брат. Какое-либо отклонение, какое-либо нарушение закона и законности неприемлемо и непростительно. Призываю вас соблюдать и защищать закон и законность. Мои замечания, сформировавшиеся в результате встреч и консультаций, следующие: учитывая создавшуюся ситуацию и насущную необходимость её достойного преодоления, прислушиваясь к общественному требованию, очевидно, что для того, чтобы уберечь страну от потрясений, в конце концов, неизбежны будут внеочередные выборы в Национальное собрание. В этом контексте, по-моему, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой собственного потенциала и представление в сжатые сроки дорожной карты, которой будут намечены сроки инициирования соответствующих конституционных процессов, в результате которых будет возможно провести внеочередные выборы в Национальное собрание, а до этого управление будет передано имеющему высокую квалификацию правительству Национального согласия. В эти трудные для всего проживающего в Республике Армения, Республике Арцах и разных странах мира армянского народа дни мои вышеупомянутые замечания, направленные на преодоление кризиса, вытекают исключительно из общегосударственных и общенациональных интересов. Надеюсь, что все политические силы осознают ответственность момента и достойно выполнят свою часть исторической миссии. Хочу напомнить, что сегодня за Арменией следят все: и наши друзья, и наши враги. У нас нет другой обязанности, кроме укрепления нашей страны. У нас нет другого пути, кроме сплочения народа, не допуская никаких слов и шагов, содержащих опасность раскола общества. Только в единстве мы сможем выправить свою спину из согнутого под бременем поражения состояния и предстать как перед собой, так и перед будущими поколениями и мировым сообществом как дети того народа, победить который невозможно. Уверен, что армянский народ с честью и победно выйдет из создавшейся сложной ситуации. Храни нас всех Бог». Что же, уважаемый читатель, придется констатировать, что первым на призыв президента РА откликнулся Генеральный штаб ВС Республики Армении, что характеризует военное руководство Армении исключительно с положительной стороны.

Когда пишутся эти строки, была также распространена информация, что президент РА Армен Саркисян направил приказы премьер-министра Н. Пашиняна об освобождении начальника Генштаба ВС РА и его первого заместителя от занимаемых должностей в Конституционный суд РА с предложением дать заключение о конституциональности приказов премьер-министра РА. Что же, будем внимательно отслеживать ситуацию. С учетом сложившегося крайне сложного положения в РА хотелось бы обратиться с просьбой к России. Изначально провокационные заявления о якобы неэффективности оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», вложенные в уста Никола-предателя его хозяевами, были далеко не случайностью. Их следует рассматривать в тесной увязке с массовой закупкой «Байрактаров» Украиной у Турции, искусственно нагнетаемой напряженностью в Донбассе, чреватой обернуться войной, антироссийской истерией в СМИ РА, финансируемых Западом, да и в целом антироссийской истерией, раздуваемой отдельными странами — членами Евросоюза. Несомненно, что все эти действия являются звеньями одной цепочки. Уже не приходится говорить о выступлении президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной отношениям Европы и США, в которой он, в частности, сказал: «Путин стремится ослабить европейский проект и союз НАТО, потому что Кремлю гораздо проще запугивать отдельные страны, чем вести переговоры с объединённым трансатлантическим сообществом. Российские власти хотят, чтобы другие думали, что наша система настолько же коррумпирована или даже более коррумпирована».

Анализируя слова Пашиняна о неэффективности оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», вспоминаю басню известного русского поэта, баснописца Ивана Андреевича Крылова «Мартышка и очки». Не могу воздержаться и не изложить последние строчки из этой мудрой басни, по сути выражающей её мораль:

«К несчастью, то ж бывает у людей:Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,Невежда про нее свой толк все к худу клонит;А ежели невежда познатней,Так он ее еще и гонит».

Вместо послесловия. В эти критические для Армении часы не могу не поделиться с читателями размышлениями о встрече в офисе партии «Национальное Единение» с руководством Армяно-Российского военно-патриотического казачьего союза имени Лорис-Меликова, объединяющего в своих рядах 8536 членов, потомков славных представителей казачества армянского происхождения. В настоящее время это объединение возглавляет экс-командующий Объединенной группировкой войск (сил) Республики Армения и Российской Федерации, генерал-лейтенант в отставке Михаил Гургенович Григорян. Так вот, двенадцать руководителей объединений казачества из областей РА, многие из которых прошли славный боевой путь в годы первой Карабахской (1992−1996 гг.) и второй Карабахской войн, с гордостью вспоминали удивительно памятные истории о воинском братстве с представителями Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе торжества дружно, по-армянски восторженно и сердечно звучали здравицы в адрес воинов 102-й Российской военной базы в Гюмри, четырёх погранотрядов Управления ФСБ России в Армении, а также пилотов и служащих Российской авиабазы «Эребуни», истребители которой в небе над Арменией несут службу в круглосуточном режиме. Не скрою, уважаемый читатель, что присутствующие на встрече казачьи атаманы Армении троекратным «Ура» приветствовали командира авиабазы «Эребуни» (летчика-аса, известного высоким мастерством, которому 3 мая 2019 года указом президента России глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина было присвоено звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации»), полковника военно-космических сил РФ Александра Георгиевича Петрова. Автору этих строк в тот памятный день удалось связаться с ним по телефону. Каждый из присутствующих на нашем скромном торжестве хотел выразить всё тепло своего сердца, более того, поприветствовать Александра Георгиевича от имени тысяч и тысяч потомков казаков армянского происхождения, а также нескольких тысяч членов партии «Национальное Единение». Что же, пусть слова нашей искренней благодарности будут восприняты нашими российскими братьями по оружию как великое сожаление из-за абсолютной неадекватности Никола Пашиняна, повторюсь, ставленника спецслужб Запада, которого привели к власти в РА в результате государственного переворота в апреле-мае 2018 года. Того самого Никола-провокатора, который ещё двенадцать лет назад запятнал себя кровью девяти убиенных граждан и одного военнослужащего 1 марта 2008 года во время беспорядков, спровоцированных при его непосредственном самом активном участии.

Уважаемый читатель, я убежден, что в случае непринятия Пашиняном требования об отставке можно сделать однозначный вывод: кукловоды Н. Пашиняна с берегов Потомака и Туманного Альбиона взяли курс на разжигание гражданской войны в Республике Армения. Войны, которой, вне всякого сомнения, воспользовалась бы Турция, не будь недавнего заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова об отношении России и идее «Великого Турана». Никол провоцирует гражданскую войну в Армении. Приведём отдельные выдержки из интервью С. В. Лаврова от 19 февраля 2021 года, данного РБК ТВ. Как следовало из интервью, глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что Турция преследует цель создания «Великого Турана», он также не думает о том, что страны, которые были частью СССР, могли бы поддержать данную идею. «Это мнение части общества. Не берусь определять в процентном соотношении, кто так реагирует. Не думаю, что все из тех, кто Вам это говорил, знают, что такое «Великий Туран». Тема тюркоязычных отношений достаточно глубоко проникла в ткань сотрудничества между Турцией и соответствующими странами, включая Азербайджан и ряд государств Центральной Азии. Есть Совет сотрудничества тюркоязычных государств, в котором мы участвуем как наблюдатели. Несколько наших республик заинтересованы в контактах. Там они продвигают конкретные проекты. Есть ТЮРКСОЙ — Международная организация тюркской культуры. Существует и такая структура, как Парламентская ассамблея тюркоязычных государств. Все они функционируют уже достаточно давно. У них есть свои планы, проводятся мероприятия. В основном это происходит через культурные, языковые, образовательные традиции. Если же говорить о «Великом Туране» как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать. Наоборот, весь пафос их внешней политики и практика их деятельности заключается в том, чтобы укреплять свои национальные государства. Что касается Турции, у нее есть интересы. Это ее соплеменники, говорящие на одном языке».

Более чем уверен, что многоопытный министр иностранных дел России Сергей Лавров своим подобным миролюбивым заявлением нивелировал нескрываемые попытки англосаксов посредством подстрекательства новоявленного неоосманского султана Реджепа Тайипа Эрдогана создать зону нестабильности по всему периметру российских границ, особенно на востоке Украины в Донбассе, в Чёрном море, в Армении. Увы, к сожалению, даже весьма и весьма профессиональные специалисты в области геополитики несколько скептически восприняли столь мирные оценки С. В. Лавровым действий султана Реджепа, который, ни для кого не является секретом, неоднократно отмечался своей крайней деструктивностью в отдельных регионах Российской Федерации.

В завершение статьи хотелось бы верить, что агрессивное меньшинство, являющееся опорой Пашиняна, а также соросовское отребье вкупе с представителями тоталитарных религиозных сект и ЛГБТ-сообщества осознают всю серьёзность сложившейся в Республике Армения ситуации и свою персональную ответственность за её дальнейшее обострение. И не приведи Господь, если прольётся кровь на улицах Еревана, первыми ответственными за это преступление перед армянским народом будут Пашинян и его преступные подельники.

P. S. Как и следовало ожидать, сердобольные покровители Пашиняна из Турции уж очень оперативно заволновались за судьбу своего партнёра, Никола-предателя. Так, «большой друг армянского народа», тот, который работает министром иностранных дел у Эрдогана, того самого Эрдогана, который на параде в Баку взывал к душе Энвера паши — палача армянского народа, одного из организаторов Геноцида армян в Османской империи (1915−1923 гг.), Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции расценивают события в Армении как попытку переворота. Этот «великий гуманист», который вместе со своим султаном Эрдоганом умиляется, что от пролитой армянской крови во время второй Карабахской войны душа дьявола Энвера паши возрадуется, счёл возможным читать нравоучения армянским патриотам — генералам и офицерам. «Где бы в мире ни происходил переворот, мы это осуждаем. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с её стороны», — заявил этот новоявленный великий инквизитор, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Что же, уважаемый читатель, если американцы кинут Никола Воваевича Пашиняна, как кинули сирийских курдов, бросив их на съедение туркам, то в одном можно быть уверенным: Никол Пашинян всегда будет для них желанным гостем. Этаким своеобразным живым пособием сердобольности Турции к своим холуям времён султана Реджепа Тайипа Эрдогана.