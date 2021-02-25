Москва, , 19:32 — REGNUM Ключевой задачей в рамках воспитания российской молодёжи является ограждение молодых людей от идеологических диверсий противников. Об этом в ходе восьмого ежегодного Форума «Национальная безопасность России» по теме «Профилактика правонарушений в молодёжной среде» заявил заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия» генерал-лейтенант Александр Михайлов.

«Много лет назад я служил в органах государственной безопасности, и основная задача, которая ставилась перед КГБ тогда еще, заключалась в очень простых вещах — ограждение молодежи от участия в идеологической диверсии противника. Сегодня у нас три проблемы, которые мы должны решить, и первая — это защита и ограждение молодежи от акций идеологической диверсии противника. Серьезный вопрос, потому что мы находимся в практически неуправляемом пространстве. Конечно, мы говорим, что общаемся и работаем с молодежью, но, по большому счету, мы ее не знаем и говорим на разных языках», — сказал Михайлов.

По его словам, сегодня у молодежи огромные ресурсы, каких не было 20 лет назад: «Они живут в виртуальном мире и получают информацию, которую они хотят получать. В отличие от нас, наш противник очень умело использует виртуальное пространство, создавая новые платформы для общения детей и подростков, куда не могут попасть ни правоохранительные органы, ни родители. Это проблема, против которой мы пока не можем выработать противодействие».

Второй серьёзной проблемой, по мнению Михайлова, является защита общества от молодежи, стоящей «на каких-то криминальных позициях». Мы сейчас запретили АУЕ* (*экстремистская организация, запрещенная на территории России) в юридическом плане, а, по сути, мы запретили лишь упоминание о ней, потому, что это образ жизни, образ мысли, это идеология, с которой мы не научились бороться».

Третьей проблемой специалист назвал защиту «одной молодежи от молодежи другой»: «Кто-то находится в позитивном секторе, кто-то в негативном, но нам нужно создать условия, при которых перетекание молодежи из негативного сектора в позитивный будет сокращено до минимума».