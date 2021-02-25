Астрахань, , 19:28 — REGNUM В Астраханской области двое бывших участковых предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, двое участковых фальсифицировали материалы проверки, в которых указали, что 47-летний житель села Черный Яр причастен к незаконной добыче рыбы частиковых пород. При этом на самом деле эту рыбу нашли при задержании у брата одного из полицейских.

Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.