Москва, , 19:26 — REGNUM На сегодняшний день западные спецслужбы нацелены на отрыв молодёжи от старшего поколения для последующей манипуляции. Об этом в ходе восьмого ежегодного Форума «Национальная безопасность России» по теме «Профилактика правонарушений в молодёжной среде» заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«В настоящее время у нас нет единой системы профилактики правонарушений в молодежной среде, силы и средства разобщены. И это серьезная проблема. Против молодежи в интернете сегодня работают десятки западных спецслужб, цель которых — оторвать ее от старшего поколения, превратить в «овощей», чтобы можно было легко манипулировать», — сказал Липовой.

По его словам, российская молодёжь нуждается в защите, и именно поэтому необходимо искать новые, эффективные пути решения этой проблемы, «и эта работа должна быть непрерывной и постоянной».