Санкт-Петербург, , 19:26 — REGNUM Не все петербуржцы, которых стоило бы отправить на медицинскую реабилитацию, получают ее. Об этом 25 февраля заявили медики городского Госпиталя ветеранов войн в ходе обсуждения восстановления пациентов после COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Реабилитация [нужна] и не в ковидное время. Мы говорим о важности и необходимости реабилитации, но, к сожалению, не всегда пациент доходит до реабилитации. Не всегда врачи стационаров направляют на нее пациентов», — сказал начальник ГВВ Максим Кабанов.

В случае с COVID-19 он подтвердил слова замглавы комздрава Санкт-Петернбурга Андрея Сараны о том, что прежде всего необходимо реабилитировать «тяжелых» пациентов, а таковых в городе остается 2,5 тыс. человек.

Основной реабилитационный центр в Северной столице — это больница №40, затем следует Центр реабилитации Госпиталя ветеранов войн, который недавно получил новое оборудование и развернул 251 койку.

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«Мы работаем по заявительному принципу и сами не ищем пациентов, разослали информационные письма по поликлиникам и ждем, когда наших горожан будут направлять сюда. Учитывая, что в среднем проходят реабилитацию 21 день, мы надеемся, что за достаточно короткое время мы, 40-я больница и 38-я больница имени Семашко охватим эти 2,5 тысячи человек», — заявил Кабанов.

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Кроме того, помимо второго, стационарного этапа реабилитации существует и третий — санаторно-курортный, с перенесшими коронавирус сейчас работает пансионат «Восток-6» в Курортном районе Петербурга.

О потребности города в реабилитационных койках ранее заявил академик, глава центра им. Алмазова Евгений Шляхто. По его мнению, 40% пациентов, перенесших COVID-19 в больнице, и 10% переболевших амбулаторно будет нужна реабилитация.

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«В нековидное время у нас всегда были очереди, народа много было», — заметил заместитель начальника Госпиталя ветеранов войн по реабилитации Руслан Дмитришен. Он подчеркнул, что реабилитация лучше всего помогает при комплексном подходе, с преемственностью процесса от стационаров или поликлиник, причем чем раньше ее начинать, тем лучше. Однако, по мнению Дмитришена, поликлиническое звено не всегда адекватно подходит к процессу.

«Для того, чтобы всё было хорошо и прекрасно, нужно в первую очередь наладить саму систему. Чтобы в поликлиниках нормально понимали это все и занимались тоже своим делом. У нас в поликлиниках имеется целая куча реабилитационных отделений. Каждый гражданин Российской Федерации, житель Петербурга при получении, допустим, инвалидности получает так называемую ИПР — индивидуальную программу реабилитации. Которая должна реализовываться именно этими амбулаторными силами», — объяснил Дмитришен.

Кроме того, в Центре реабилитации Госпиталя ветеранов войн сталкивались с тем, что к ним направляли пациентов с противопоказаниями к процедурам или после неполного обследования.

«Есть пациенты, которые недообследованы. Если же наладить эту всю систему, в принципе оно должно работать. Ну и койки, естественно, надо иметь», — заключил он.

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