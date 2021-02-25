Москва, , 19:13 — REGNUM Вооруженные силы России начали получать комплексы управления противотанковой обороной «Завет», сообщает 25 февраля пресс-служба корпорации «Ростех».

Комплексы «Завет» резко повышают эффективность борьбы с бронетехникой противника, обеспечивая обнаружение и опознание бронетехники и целеуказание противотанковым огневым средствам.

Автоматизированные системы управления комплекса «Завет» повышают эффективность противотанкового вооружения в 1,5−2 раза.

Комплекс «Завет» с помощью выносной РЛС и разведывательной оптико-электронной системы способен находить цели на дистанции до семи км и распознавать их. После определения их координат и обработки данных «Завет» в автоматическом режиме распределяет обнаруженные бронецели между средствами поражения

Технические возможности комплекса позволяют обмениваться информацией на расстоянии до 100 км. в реальном времени.

Кроме того, в случае выхода из строя пунктов управления «Завет» автоматически перераспределяет их функции между подчиненными или вышестоящими инстанциями.

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