Тамбов, , 19:09 — REGNUM В Тамбове 24-летняя местная жительница подозревается в совершении мошенничества на 15 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Девушка находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, а до этого она работала в сетевом магазине бытовой техники. С января 2020 года она предлагала знакомым купить технику по цене в два раза ниже рыночной. Несколько человек действительно получили свою технику и стали рекомендовать услуги девушки другим своим знакомым. Она начала собирать с «клиентов» предоплату и просила подождать один-два месяца, но своей техники те так и не увидели. Спустя время продавщица заявляла, что поставки задерживаются из-за коронавируса, а деньги «исчезли в неизвестном направлении».

Полиция возбудила 40 уголовных дел о серии эпизодов мошенничества. Полицейские устанавливают дополнительный круг лиц, пострадавших от действий подозреваемой, а также сумму ущерба. Выяснилось, что девушка также брала взаймы крупные суммы денег, но ничего не вернула. Пока ущерб от её действий оценивают в 15 миллионов рублей, но есть вероятность, что в ходе расследования эта сумма вырастет.